Два подростка из Коми пойдут под суд из-за психотропных веществ

Фото: архив КП

Следком Коми сообщил, что в скором времени осудят двух подростков 16 и 17 лет из Ухты из-за употребления и хранения психотропных веществ. Ситуацию усугубил тот факт, что наркотики у них имелись в особо крупном размере.

Следователи сообщили, что в ноябре 2021 года 17-летний парень купил через интернет психотропное вещество и был задержан полицейскими после того, как забрал его из тайника. Всего было два свертка общей массой 4 164 грамма. Такое же преступление совершил и 16-летний местный житель – у него изъяли сверток 2 085 грамм.

В настоящий момент, как проинформировали в ведомстве, все доказательства по этим делам собраны, дела направлены в суд.

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