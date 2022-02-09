В Коми на семь лет лишили свободы серийного насильника

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В Усть-Коломском районном суде признали виновным местного жителя в изнасиловании и покушении на изнасилование. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленной информации, фигурант уголовного дела посягнул на половую свободу своих жертв, причинив им при этом боль и страдания. Свою вину подсудимый признал только под одноу эпизоду.

При вынесении приговора суд учел состояние здоровья и раскаяние в содеянном. Отягчающим обстоятельством стал тот факт, что в момент совершения преступлений подсудимый был сильно пьян.

Суд вынес решение назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет в исправительной колонии общего режима.

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