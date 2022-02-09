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Происшествия9 февраля 2022 4:45

В Воркуте поймали укравшего 10 кг свинины мужчину

Источник:kp.ru
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Фото: Росгвардия

Фото: Росгвардия

Пресс-служба Росгвардии накануне, 8 февраля, сообщила, что в Воркуте 43-летний мужчина украл из магазина на бульваре Пищевиков 10 кг свинины.

К сотрудникам ведомства обратилась администратор магазина, сообщив, что один посетителей похитил из витрины мясо и скрылся, не заплатив. Сумма ущерба всего составила 3000 рублей.

Вскоре похитителя задержали и доставили в полицию. Как выяснилось, злоумышленник и ранее попадался правоохранителям.

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