Сыктывкарец обокрал своего отчима и стащил 257 тысяч рублей

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В прокуратуре Коми утвердили обвинительное заключение в отношении 49-летнего жителя, который украл у своего отчима 257 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи выдвинули версию, что фигурант уголовного дела украл из квартиры своего отчима мобильный телефон и банковскую карту. Чтобы присвоить деньги, он сделал несколько денежных переводов на общую сумму 257 тысяч рублей.

Свою вину злоумышленник не признал и причиненный ущерб не возместил. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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