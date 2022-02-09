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Общество9 февраля 2022 6:15

Сыктывкарец обокрал своего отчима и стащил 257 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В прокуратуре Коми утвердили обвинительное заключение в отношении 49-летнего жителя, который украл у своего отчима 257 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи выдвинули версию, что фигурант уголовного дела украл из квартиры своего отчима мобильный телефон и банковскую карту. Чтобы присвоить деньги, он сделал несколько денежных переводов на общую сумму 257 тысяч рублей.

Свою вину злоумышленник не признал и причиненный ущерб не возместил. Дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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