Жители Коми собрали за сутки необходимые 250 тысяч рублей на лечение онкобольной 17-летней Ольги Сорокиной

Фото из личного архива Ольги Сорокиной

В Коми закрыт сбор на лечение 17-летней Ольги Сорокиной из Воркуты. Жителям республики за сутки удалось собрать необходимые 250 тысяч рублей.

Свой тяжелый диагноз Оля узнала год назад, когда усердно готовилась к экзаменам и поступлению в университет. Но рак перечеркнул все планы. Сейчас юная воркутинка находится в Республиканском онкодиспансере, а средства ей нужны были для дорогостоящей терапии, которая продлится до конца 2022 года.

История Ольги тронула всех жителей Воркуты. Буквально за 24 часа шахтеры, врачи, предприниматели и чиновники объединились против болезни девочки и дали подростку время и шанс на выздоровление.

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