Бизнесмена из Коми будут судить за мошенничество с рекламой на 4 миллиона рублей

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В Воркуте индивидуального предпринимателя обвиняют в мошенничестве на сумму почти 4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в 2016 году обвиняемый получил заказ от предпринимателя по размещению наружной рекламы в Инте, Печоре и Печорском районе, а также в Усинске. При этом действие договора пролонгировалось на каждый последующий год.

С 2016 по 2020 годы воркутинец изготовил акты выполненных работ и счета на оплату, внес туда ложные сведения, и предоставил их заказчику. При этом по факту бизнесмен работы не выполнил, но получил 3 846 500 рублей. Уголовное дело направили в суд.

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