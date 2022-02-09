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Общество9 февраля 2022 6:54

Из-за коронавируса и ОРВИ в Коми закрыли две школы

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Прилузском районе закрыли две школы. Об этом сообщили в пресс-службе администрация муниципалитета.

В настоящее время в Прилузье складывается сложная эпидемиологическая обстановка. Для того, чтобы снизить количество заражений и разорвать цепочку заболеваемости, полностью закрыли на карантин Летскую и Черемуховскую школы. Кроме того, в ряде детских садов и школ закрыли отдельные группы и классы. Уточняется, что карантин будет действовать до улучшения эпидобстановки.

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