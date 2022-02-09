Двое жителей Коми обворовали односельчан, чтобы выпить

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В Прилузском районе двух жителей села Объячево признали виновными в кражах. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В октябре мужчины 1980 и 1985 года рождения захотели выпить. Для того, чтобы раздобыть деньги для покупки алкоголя, они обокрали несколько односельчан. Злоумышленники похитили алюминиевый бак, флягу, бензиновый триммер для покоса травы и бензопилу. Общая сумма ущерба составила 21 тысячу рублей. Когда мужчины совершали эти преступления, они были пьяны. Это обстоятельство суд счел отягчающим. Каждого из фигурантов приговорили к 2,5 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого режима.

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