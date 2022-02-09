В Визинге проверят законность начисления корректировок за отопление

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В селе Визинга проверят законность начисления корректировок за отопление, сообщает пресс-служба Стройжилтехнадзора Коми. Многие жители пожаловались, что получили к оплате счёт, намного больше ожидаемого, а также поинтересовались основанием перерасчёта.

В квитанциях отобразились измененные показатели среднемесячного потребления тепла. Не каждый житель оказался в состоянии заплатить за услугу сумму, превышающую в 3 раза.

В связи с многочисленными обращениями жителей республики, обеспокоенными высокими суммами корректировок за отопление, Служба стройтехжилнадзора Коми информирует, что в отношении АО «Коми тепловая компания» будет проведена проверка обоснованности данных сумм. При этом Служба разъясняет, что корректировка платы за коммунальную услугу по отоплению предусмотрена действующим законодательством.

При наличии в многоквартирном доме общедомового прибора учета тепловой энергии, при расчете платы за отопление должен применяться среднемесячный объем потребления тепловой энергии за предыдущий год, опререляемый по показаниям указанного прибора учета. В первом квартале года производится корректировка платы за отопление за предыдущий год, исходя из фактических показаний общедомового прибора учета тепловой энергии, по формулам, предусмотренным Правилами № 354. При этом корректировка может быть предъявлена как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения платы за отопление.

В случае выявления нарушений теплоснабжающей организации будут выданы предписания о проведении перерасчета предъявленной платы, а также приняты меры по привлечению к административной ответственности.

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