В Коми иностранца оштрафовали на 4 тысячи за мефедрон

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В Коми уроженца Казахстана 1987 года рождения привлекли к административной ответственности за незаконное приобретение и хранение мефедрона. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

На участке автодороги в районе Бельгопского шоссе был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета. Иностранец заявил, что этот пакет бросил он. Внутри находилось 0,194 грамма мефедрона. Мужчина прибыл из Казахстана около трех лет назад, и у него было постоянное место работы. Иностранца оштрафовали на 4 тысяч рублей. Кроме того, в течение пяти дней он обязан покинуть территорию России.

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