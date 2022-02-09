«Ехал на кладбище, а оказался там сам»: в Коми в жуткой аварии погиб житель Коми

Фото: Фото: УГИБДД МВД по Коми

В Коми 64-летний житель Троицко-Печорского района получил пять лет условно за гибель друга детства. Мужчины, будучи пьяными, направились на кладбище на авто и попали в аварию.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, ДТП произошло еще в мае прошлого года. Друзья выпивали и в какой-то момент решили навестить усопших близких на кладбище. Было решено поехать на автомобиле, несмотря на то, что оба они были нетрезвые. Но на этом череда роковых ошибок не закончилась.

За руль сел один из нетрезвых приятелей, у которого не имелось водительских прав, при этом у автомобиля была неисправна тормозная система. Водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Не пристёгнутый ремнем безопасности пассажир получил в результате аварии телесные повреждения, не совместимые с жизнью.

- Вину в содеянном водитель признал. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, - прокомментировали решение суда в прокуратуре Коми.

Приговор обжалован прокуратурой района в связи с мягкостью назначенного наказания.

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