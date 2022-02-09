Житель Коми предстанет перед судом за незаконную рубку леса

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За рубку более 30 деревьев житель Ижмы может поплатиться свободой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Как сообщили в в ведомстве, подозреваемым оказался 37-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

Сотрудниками полиции было установлено, что в период с августа по сентябрь 2021 года фигурант вырубил и вывез в общей сложности 31 сосну, причинив тем самым ущерб лесному фонду на сумму порядка 374 тысяч рублей.

После задержания мужчина признался в содеянном. Как выяснилось, древесина потребовалась ему для строительства бани.

- Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сумма ущерба возмещена. Ведется следствие, - заключили в МВД по Коми.

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