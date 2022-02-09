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Общество9 февраля 2022 13:41

На Коми обрушится сильная метель и шквалистый ветер

Источник:kp.ru
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми резко ухудшится погода. Синоптики прогнозируют опасные природные явления в нескольких районах республики, а МЧС экстренно предупреждает население о надвигающейся угрозе.

Так, в сегодня, 9 февраля, Воркутинский, Интинский, Усинский, Печорский и Вуктыльский районы накроет метель и порывистый ветер, скорость которого достигнет 24 м/с. К тому же, на дорогах Коми сильно ухудшится видимость - до 1000 метров. Автовладельцев просят проявить осторожность и внимательность.

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