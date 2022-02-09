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Общество9 февраля 2022 14:00

Нацбиблиотека Коми в рамках Дня книгодарения объявила акцию по сбору книг

Источник:kp.ru
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Фото: Михаил Фотиев.

Фото: Михаил Фотиев.

Национальная библиотека Коми продолжает проводить акцию «Подари книгу библиотеке». Мероприятие проводится в рамках Международного день дарения книг, который отмечается ежегодно 14 февраля. Именно в этот день книги дарят безвозмездно библиотекам и другим людям.

Как говорится в релизе библиотеки, не всегда экземпляров книг не хватает на всех желающих. Поэтому было бы неплохо иметь в запасе дубликаты самых популярных изданий и сборников.

- С благодарностью примем от вас, дорогие читатели, книги популярных российских и зарубежных авторов, - сообщают библиотекари.

Уточняется, что сроки проведения акции - с 1 по 28 февраля. Книги можно принести в отдел абонемента. Дополнительную информацию можно получить по телефону 255-422 (доб. 521).

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В общей сложности в акции приняли участие 456 человек (подробности)