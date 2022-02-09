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Происшествия9 февраля 2022 14:18

Пьяный сыктывкарец устроил ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка

Злоумышленника будут судить
Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре 25-летнего местного жителя обвиняют в том, что он пьяным устроил ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в октябре прошлого года. Пьяный сыктывкарец ехал за рулем ВАЗ-21074 по Ухтинскому шоссе. На переднем сидении находилась 16-летняя девушка. «Семерка» выехала на встречную полосу и врезалась в Renault Logan. В результате ДТП девушка погибла.

Выяснилось, что в августе 2020 года сыктывкарца уже судили за вождение в пьяном виде. Ему назначили 300 часов обязательных работ. Кроме того, мужчину лишили прав. Уголовное дело направили в суд.

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