В Коми юноша и девушка пытались убить таксиста

Фото: архив КП

В Эжве два подростка – 15-летняя девушка и 17-летний парень обвиняются в покушении на убийство таксиста. Дело рассматривается в районном суде.

По информации БНК, молодые люди решили себя испытать и попробовать убить человека. Над выбором жертвы они работали четыре дня и в конце концов выбрали таксиста, выехав с ним в глухое место.

Подростки вызвали такси 26 июня 2021 года от торгового центра до садового товарищества «Дальний». Прибыв на место, юноша достал нож и ударил им несколько раз в водителя. Таксист успел выбраться из машины и попытался сбежать, однако парень погнался за ним и продолжил наносить удары.

Все продолжалось до тех пор, пока нападавших не вспугнул случайный прохожий. Подростков задержали в тот же день сотрудники полиции.

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