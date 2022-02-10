В Коми вакцину от коронавируса получили 38 подростков

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Минздрав Коми сообщил, что в регионе по состоянию на конец 9 февраля вакцинировались от коронавируса 38 подростков от 12 до 18 лет.

По информации министерства, в Ухте привиты 11 детей, в Вуктыле – 5, в Княжпогостском районе –10, в Энжве – 4, в Усть-Цильме и Сысольском районах – по 3 ребенка, в Троицео-Печорском – 2.

Всего между муниципалитетами Коми распределено 480 доз вакцины. В Сыктывкаре пока прививочная кампания не ведется из-за отсутствия холодильного оборудования. Вакцинацию в минздраве пообещали начать в этом городе в ближайшее время.

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