Администрация Ухты заплатит 50 тысяч рублей за нападение собаки на 8-летнюю девочку

Фото: архив КП

Прокуратура Коми сообщила, что администрацию Ухты обязали выплатить 50 тысяч рублей морального ущерба из-за нападения собаки на 8-летнюю девочку.

По информации ведомства, инцидент произошел в июне 2020 года в посёлке Шудаяг. Ущерб здоровью оценивается как легкий. Девочка после случившегося проходила курс терапии от бешенства и реабилитацию.

Суд встал на сторону прокуратуры и обязал мэрию выплатить семье ребенка 50 тысяч рублей. Решение пока что в законную силу не вступило.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Пес очень добрый»: волонтеры Вуктыла спасли подстреленное бездомное животное (подробнее)