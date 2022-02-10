В Сыктывкаре на некоторых улицах появятся новые дорожные знаки

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре появятся запрещающие дорожные знаки на некоторых улицах. Об этом сообщает администрация города.

Автовладельцев предупреждают, что в столице изменится дислокации дорожных знаков и схема горизонтальной разметки. Это связано с проведением будущего Чемпионата мира по бенди.

В связи с размещением участников ЧМ по хоккею с мячом среди мужских команд с 1 марта по 5 апреля 2022 года по улице Коммунистической в районе дома №67 будет запрещена остановка транспортных средств, кроме автобусов, совершающих трансфер участников Чемпионата мира.

Также остановка будет запрещена по улице Александра Католикова в районе дома №152 по Октябрьскому проспекту.

По улице Папанина от дома №5 по улице Александра Католикова до дома №33 по улице Папанина будет запрещена остановка транспортных средств по обеим сторонам дороги.

Также по улице Куратова от перекрестка с улицей Первомайская до улицы Интернациональной на всем участке по нечетной стороне будет запрещена стоянка транспортных средств с 20.00 до 06.00 часов.

По левой стороне в районе дома по улице Ленина №63 в начале участка дороги с односторонним движением до пересечения с улицей Коммунистической будет запрещена остановка транспортных средств.

Водителей просят быть внимательнее на дорогах и активнее обращать внимание на дорожные знаки.

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