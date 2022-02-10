В Сыктывкаре сибиряк пытался продать 58 грамм наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре жителя Красноярского края, 1977 года рождения подозревают в покушении на сбыт 58 грамм наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, у мужчины изъяли 28 свертков производного N-метилэфедрона, приготовленных к сбыту, массой по 1,5 грамма каждый. Полицейские обыскали его съемную квартиру. Там они обнаружили еще три партии синтетики, упаковочный материал, весы и 108 тысяч рублей.

Кроме того, красноярские полицейские провели обыск по месту постоянного жительства правонарушителя. Там также нашли наркотики. Выяснилось, что ранее мужчину судили за аналогичные преступления. В Коми злоумышленник прибыл из Красноярска, где месяц выполнял функции закладчика. Фигурант действовал в интересах организованной группы – интернет-магазина. Возбуждено уголовное дело, подозреваемого арестовали.

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