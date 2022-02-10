В Коми ногу рабочего раздробило в измельчителе

Фото: архив "КП"

В Усинске произошел тяжелый несчастный случай с работником ООО СПАСФ «Природа». Мужчине раздробило ногу прямо во время рабочего дня. Об инциденте рассказали в Гострудинспекции.

По данным ведомства, 20 декабря прошлого года усинец работал за блоком сортировки и измельчения бурового нефтешлама. В какой-то момент в аппарат попал камень, из-за чего тот остановился. Мужчина спустился в блок, чтобы достать камень, однако его коллега, который его не заметил, подошел к пульту управления измельчителя и нажал кнопку запуска. Ногу пострадавшего работника сразу же затянуло в механизм измельчения. С тяжелой травмой мужчина был доставлен в больницу.

- Комиссией по расследованию установлено, что причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ. Несчастный случай квалифицирован как связанный с производством. Работодателю выдано предписание на устранение причин и условий, способствующих возникновению несчастного случая, исполнение предписания находится на контроле, - рассказали в пресс-службе Гострудинспекции Коми.

Работодателю направлено уведомление на составление протокола об административном правонарушении. Ему грозит либо предупреждение, либо наложение административного штрафа на юридических лиц от пятидесяти тысяч рублей до восьмидесяти тысяч рублей, на должностных лиц – от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей.

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