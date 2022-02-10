Минздрав Коми прокомментировал возможное отстранение медиков в Печорской ЦРБ

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В Коми появилась информация о том, что в райбольнице Печоры отстранены от работы сотрудники. В приказе от 9 февраля говорится, что работники не имеют права находиться на рабочем месте до полного завершения процедуры вакцинации. В Минздраве Коми прокомментировали данную новость.

В ведомстве подчеркнули, что информация не полностью соответствует действительности. В министерстве заявили, что приказ об отстранении существует, однако все сотрудники остаются на местах.

- По состоянию на 9 февраля 2022 года отстранения от работы сотрудников учреждения нет, - цитирует Минздрав БНК.

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