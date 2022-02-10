Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт10 февраля 2022 8:01

Американцы не будут участвовать в чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Фото Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Сборная США по хоккею с мячом не будет участвовать в чемпионате мира, который состоится в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Коми.

О причинах, по которым американцы отказались приезжать на чемпионат, не сообщается. Однако известно, что немецкая сборная согласна прибыть в Сыктывкар. Теперь известны все участники чемпионата мира в группе «А». Это сборные России, Швеции, Норвегии, Финляндии, Казахстана, Германии, Эстонии и Венгрии. Состав участников пока предварительный. Как передает «Комиинформ», окончательно его утвердят в середине февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Несколько стран подтвердили участие в чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре