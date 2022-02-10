Американцы не будут участвовать в чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре

Фото Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Сборная США по хоккею с мячом не будет участвовать в чемпионате мира, который состоится в Сыктывкаре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физкультуры и спорта Коми.

О причинах, по которым американцы отказались приезжать на чемпионат, не сообщается. Однако известно, что немецкая сборная согласна прибыть в Сыктывкар. Теперь известны все участники чемпионата мира в группе «А». Это сборные России, Швеции, Норвегии, Финляндии, Казахстана, Германии, Эстонии и Венгрии. Состав участников пока предварительный. Как передает «Комиинформ», окончательно его утвердят в середине февраля.

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