Сыктывкарец пойдет под суд за кражу денег с банковской карты своей приятельницы

Фото: архив "КП"

Житель Сыктывкара, воспользовавшись невнимательностью знакомой, выкрал у неё банковскую карту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

По версии следствия, ранее судимый 43-летний мужчина со своей знакомой весело проводили время за разговорами и выпивкой. В какой-то момент, воспользовавшись случаем, горожанин украл у женщины банковскую карту, снабженную системой бесконтактного способа оплаты, с помощью которой расплачивался в магазинах города за приобретенные продукты и алкоголь. Сумма ущерба составила более пяти тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, однако ущерб, причиненный знакомой не возместил. Уголовное дело направлено в суд.

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