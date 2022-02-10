За сутки в Сыктывкаре 863 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на четверг, 10 февраля, в Сыктывкаре зафиксировали 863 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в Коми выздоровели 864 человека. За весь период пандемии из больниц выписали 98 895 пациентов. За последние сутки в Коми заболели 2167 человек, а за все время – 120 520.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 863 случай, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 678 человек, в Сосногорском районе – 101, Воркуте – 84, Усинске – 75, Инте – 45, Княжпогостском районе – 42, Корткеросском – 38, а в Сыктывдинском – 33. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находится 6 751 человек. За сутки с учета сняли 4 415 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончались семеро пациентов, а за все время – 2808.

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