В Коми двое пьяных подростков жестоко избили мужчину

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Печоре двух 17-летних подростков обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 54-летнему местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в октябре прошлого года. Подростки выпивали с мужчиной в комнате общежития по переулку Советский. В какой-то момент злоумышленники избили собутыльника на почве личной неприязни. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направили в суд. Оба подростка состояли на учете в органах профилактики.

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