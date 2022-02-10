В Коми в 2022 году впервые появятся модульные фельдшерско-акушерские пункты

Фото: rkomi.ru.

Совершенно новый опыт появится в 2022 году в Коми. Для двух населенных пунктов республики планируется закупить новенькие модульные ФАПы. Красота появится в Сыктывдинском районе: селе Лэзым и деревне Красной. Сейчас администрация муниципалитета выбирает земельные участки для установки модулей.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения действует в городах и районах численностью населения менее 50 тысяч человек, в Коми это все муниципалитеты за исключением Сыктывкара, Ухты и Воркуты. Порядка миллиарда рублей в рамках программы будет потрачено на строительство объектов здравоохранения.

- В программу строительства на 2022 год включен ФАП в с. Кельчиюр Ижемского района. Прорабатывается вопрос о приобретении модульного ФАПа для д. Медвежка Усть-Цилемского района. Готовится техническое задание на строительство врачебной амбулатории в с. Усть-Вымь, - говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.

Также уже заключены контракты на строительство лечебного корпуса в с. Визинга Сысольского района и поликлинического отделения Каджеромской участковой больницы в Печорском районе.

Только цифры

В 2022 году для городских и районных больниц предстоит закупить 205 единиц медицинского оборудования (4 аппарата компьютерной томографии, 2 флюорографа, маммограф, эндоскопическое оборудование и медицинская «начинка» для двух модульных ФАПов). В больницы городов и районов отправится 72 новых автомобиля – в дополнение к тем 119 новым машинам, которые пополнили автопарк медицинских организаций в 2021 году.

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