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Общество10 февраля 2022 13:51

Средняя зарплата в Коми превысила 56 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Средний размер зарплаты в Коми превысил 56 тысяч рублей. Об этом сообщает Комистат.

В течение года средний размер зарплаты увеличивался с февраля по май. Максимальный размер составил 65,6 тысячи рублей. Далее заработки жителей Коми начали снижаться, и в сентябре средняя зарплата составила 55,4 тысячи рублей. В ноябре она выросла до 56 092 рублей. Уточняется, что речь идет о зарплате до вычета налогов. В ноябре 2021 года жители Коми получили на 5,7% больше, чем в ноябре 2020. Однако зарплата, скорректированная на инфляцию, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 1,4%.

Больше всего в Коми зарабатывают работники предприятий, занятых добычей полезных ископаемых. В прошлом году она составила 113,1 тысячи рублей в месяц.

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