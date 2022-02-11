Врач из Коми предупредила об опасности «омикрона» для пожилых людей

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Главный внештатный специалист гериатр минздрава Коми Наталья Дубова объяснила особенности течения заболевания у пожилых людей при заражении омикроном.

По ее словам, несвоевременная помощь может обернуться осложнениями. Дубова отметила, что из-за слабой иммунной реакции болезнь может протекать без температуры, однако при этом могут обостриться хронические заболевания. Часто следствием может стать депрессия, нарушение сна, слабость и головокружение.

«При протекании болезни нужно смотреть не на отдельные симптомы, будь то температура или кашель, а на общее состояние человека. Если вы заметили за собой нехарактерную слабость, нарушения сна, то это является поводом обратиться к врачу. Очень прошу вас не заниматься самолечением», – отмечает доктор.

Эксперт также отметила, что при появлении одышки, температуры выше 39 градусов, усталости и болей за грудиной, нужно вызвать скорую медицинскую помощь по номерам 03 или 103 (с мобильного телефона).

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