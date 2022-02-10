МЧС экстренно предупреждает жителей Коми о природных опасных явлениях

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает бушевать метель и порывистый ветер. МЧС республики со ссылкой на региональных синоптиков вновь предупреждает жителей республики о резком ухудшении погодных условий.

По сообщению ведомства, с 18 часов 10 февраля в северо-восточных районах ожидается усиление ветра порывами 9-14 м/с, местами скорость ветра будет достигать 23 м/с. Прогнозируется низовая метель с ухудшением видимости до 1000 метров, поэтому автовладельцев просят быть особенно внимательными на дорогах.

Уточняется, что непогода затронет Воркутинский, Интинский, Усинский, Печорский и Вуктыльский районы. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 18 часов 11 февраля.

В ведомстве призвали жителей и гостей региона воздержаться от туристических походов, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.

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