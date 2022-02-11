В Сыктывкаре 29-летний мужчина зарезал пожилого знакомого

Фото: архив КП

Следком Коми сообщил, что в Эжве 29-летнего местного жителя обвинили в умышленном убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ). Молодой мужчина зарезал своего 50-летнего знакомого.

Следователи выдвинули версию, что в октябре 2021 года в квартире на Эжвинской улице между фигурантом уголовного дела и его знакомым произошла ссора. В тот момент оба были пьяны.

Во время конфликта обвиняемый ударил потерпевшего не менее пяти ударов, в том числе в шею и живот. Потерпевшего госпитализировали, но спустя некоторое время он скончался от острой кровопотери, которая произошла из-за ранений живота с повреждением внутренних органов.

В настоящий момент собраны все доказательства преступления, уголовное дело направят в суд.

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