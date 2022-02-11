В Сыктывкаре сбили 11-летнюю девочку

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили, что накануне, 10 февраля, 23-летний водитель сбил 11-летнюю девочку. Авария, как уточнили в ведомстве, произошла около 13:00 на Сысольском шоссе.

По имеющимся данным, ребенок был сбит в момент перехода дороги на нерегулируемом пешеходном переходе. После осмотра медики приняли решение девочку не госпитализировать. После ДТП у нее теперь стоит диагноз закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясение головного мозга.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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