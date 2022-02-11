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Спорт11 февраля 2022 5:27

Лыжник Илья Семиков из Коми поборется за олимпийскую медаль Пекина

Источник:kp.ru
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Фото из личного архива Ильи Семикова

Фото из личного архива Ильи Семикова

Сегодня, 11 февраля, уроженец Коми Илья Семиков поборется за медаль на Олимпиаде в Пекине. Лыжник выйдет на старт лыжной гонки классическим стилем под номером 60. Ему предстоит предстоит преодолеть 15 км трассы.

Трансляцию соревнований можно посмотреть в эфире России-1 в 10:00 по московскому времени.

Ранее спортсмен поблагодарил жителей Усть-Цильмы, откуда он родом, и всей республики за огромную поддержку.

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