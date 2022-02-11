В Сыктывкаре пенсионерка отправила иностранцу из интернета 127 тысяч рублей

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В Сыктывкаре 72-летняя пенсионерка потеряла 127 тысяч рублей в результате переписки с иностранцем. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, после смерти мужа сыктывкарка искала общения. Для этого она зарегистрировалась в социальной сети «ВКонтакте». Там она познакомилась с иностранцем – Робертсом. Собеседник довольно быстро расположил к себе женщину. Мужчина рассказал, что он вдовец, воспитывает приемную дочь и служит по контракту в составе миротворческой миссии на севере Африки.

Через два месяца возлюбленный заявил, что готов приехать в Сыктывкар. Однако мужчина добавил, что за досрочный отъезд нужно оплатить, и попросил денег. Пенсионерка взяла кредит и отправила деньги знакомому.

Через несколько дней пришло письмо, где от имени руководства военных сил у сыктывкарки требовали еще 6 500 евро за переезд иностранца. Горожанка обратилась за помощью к родным, а те сразу посоветовали сообщить о случившемся в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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