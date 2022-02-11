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Происшествия11 февраля 2022 7:10

Житель Коми задолжал детям миллион рублей: его посадили

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Сысольский районный суд признал 34-летнего жителя Визинги виновным в неуплате алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, у жителя Визинги были алиментные обязательства в отношении двоих детей. Его привлекли к ответственности за неуплату. Однако мужчина не устраивался на работу и не обращался в центр занятости. Сумма задолженности превысила миллион рублей.

Суд приговорил жителя Коми к четырем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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