Житель Коми задолжал детям миллион рублей: его посадили

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Сысольский районный суд признал 34-летнего жителя Визинги виновным в неуплате алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, у жителя Визинги были алиментные обязательства в отношении двоих детей. Его привлекли к ответственности за неуплату. Однако мужчина не устраивался на работу и не обращался в центр занятости. Сумма задолженности превысила миллион рублей.

Суд приговорил жителя Коми к четырем месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

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