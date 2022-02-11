40% сыктывкарцев готовы поменять любимую работу на нелюбимую ради зарплаты

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В Сыктывкаре 4 из 10 человек готовы поменять любимую работу на нелюбимую ради зарплаты, увеличенной в два раза. Об этом сообщает портал SuperJob.

Аналитики спросили в тех, кто любит свою работу, готовы ли они заниматься нелюбимым делом с зарплатой вдвое выше, чем сейчас. В итоге 40% согласились, а 36% отказались. Если бы заработок на любимой работе снизился вдвое, каждый одиннадцатый остался бы на ней. 84% отказались бы работать на таких условиях.

Сыктывкарцев, которые не любят свою работу, спросили, пошли бы они на работу мечты, но за вдвое меньшую зарплату. 73% опрошенных отказались, 16% согласились.

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