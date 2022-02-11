Житель Коми украл у двух приятелей 32 тысячи рублей

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В Ухте 54-летнего местного жителя обвиняют в краже 32 тысяч рублей у двух своих приятелей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае-июне. Ухтинец выпивал со знакомыми и брал у своих знакомых по их просьбе банковские карты для покупки продуктов. Далее злоумышленник воровал оттуда деньги. Таким образом ухтинец обокрал двух приятелей. Сумма ущерба составила 32 тысячи рублей. Ухтинец признал свою вину, однако ущерб не возместил. Уголовное дело направили в суд.

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