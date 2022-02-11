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Общество11 февраля 2022 11:40

В Сыктывкаре шестилетняя девочка упала в сухой бассейн и получила травмы

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сыктывкаре шестилетняя девочка упала в сухой бассейн и получила серьезные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Из 2 600 сообщений, поступивших следователям, 27 касались травмирования детей. Они приходили от медиков и полицейских. Всю эту информацию проверили. В итоге по одному из фактов завели уголовное дело.

В большинстве случаев дети получают травмы в школе или на улице. Один из таких случаев произошел в детской игровой комнате. Шестилетняя девочка упала в сухой бассейн. В результате она получила серьезные травмы. Ребенок находился в помещении с родителями. Было возбуждено уголовное дело. Как передает «Комиинформ», фигурантом стал владелец бассейна.

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