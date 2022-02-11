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Общество11 февраля 2022 12:47

Движение транспорта по дороге НАО — Коми восстановлено

Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Дорога НАО — Коми вновь открыта для всех видов транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Техносфера». Ранее на трассе была введено ограничение из-за плохой видимости, вызванной метелью.

— 11 февраля по сезонной автодороге (зимнику) Нарьян-Мар – Усинск, единственной соединяющей Ненецкий автономный округ (НАО) с Республикой Коми движение открыто, — цитирует ТАСС организацию, обслуживающую участок трассы.

Напомним, два последних дня подряд в Коми было объявлено штормовое предупреждение. В республике бушевали метель и порывистый ветер, скорость которого достигал 24 м/с.

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