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Общество11 февраля 2022 13:00

В Сыктывкаре отменяются массовые забеги на «Лыжне России»

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Сыктывкаре отменяются массовые забеги на Всероссийской лыжной гонке «Лыжне России». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такое решение принято по рекомендациям управления Роспотребнадзора по Коми. Они вызванны неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Забеги для профессиональных спортсменов состоятся в следующую субботу, 19 февраля. Они пройдут в Эжвинском районе на базе «Веждино».

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