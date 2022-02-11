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Происшествия11 февраля 2022 13:48

В Коми в столкновении легковушки и грузовика погибла 60-летняя женщина

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми произошло очередное смертельное ДТП. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, авария была зарегистрирована на 346 км дороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар на объездной Сосногорска. Трагедия произошла буквально несколько минут назад.

Известно, что на трассе столкнулись Suzuki Vitara под управлением 60-летней женщины и грузовик MAN. В ДТП погибла пенсионерка, остальные детали уточняются.

По данному факту начато разбирательство, правоохранительным органам предстоит установить причины и обстоятельства трагедии.

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