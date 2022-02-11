Сыктывкарец тайно снимал свою обнаженную подругу и рассылал ее фото знакомым

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В Сыктывкаре 19-летнего местного жителя обвиняют в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, молодой человек тайно фотографировал свою подругу в обнаженном виде. Эти фото сыктывкарец хранил фото на своем компьютере. В какой-то момент отношения между ними завершились. После этого житель Коми отправил фото, а также текстовые сообщения, содержащие сведения о частной жизни девушки, третьему лицу. Обвиняемый признал свою вину. Он извинился перед девушкой и компенсировал ущерб. Суд оштрафовал молодого человека на 15 тысяч рублей.

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