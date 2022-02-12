В Сыктывкаре частично отменили чемпионат мира по бенди

Фото Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

В Сыктывкаре отменили чемпионат мира по хоккею с мячом среди команд группы «Б». Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации бенди.

Турнир для команд группы «Б» должен был пройти с 8 по 13 марта. Однако многие из них решили отказаться от приезда в Сыктывкар. Причиной послужила ситуация с коронавирусом. Поэтому следующий турнир для группы «Б» намечен на весну 2023 года. С 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре пройдет чемпионат среди восьми лучших команд группы «А».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Американцы не будут участвовать в чемпионате мира по бенди в Сыктывкаре