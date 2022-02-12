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Спорт12 февраля 2022 6:51

В Сыктывкаре частично отменили чемпионат мира по бенди

Источник:kp.ru
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Фото Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

Фото Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

В Сыктывкаре отменили чемпионат мира по хоккею с мячом среди команд группы «Б». Об этом сообщили в пресс-службе Международной федерации бенди.

Турнир для команд группы «Б» должен был пройти с 8 по 13 марта. Однако многие из них решили отказаться от приезда в Сыктывкар. Причиной послужила ситуация с коронавирусом. Поэтому следующий турнир для группы «Б» намечен на весну 2023 года. С 27 марта по 3 апреля в Сыктывкаре пройдет чемпионат среди восьми лучших команд группы «А».

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