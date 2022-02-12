Появились подробности ДТП с погибшей женщиной в Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Стали известны подробности ДТП с погибшей женщиной, которое произошло в пятницу, 11 февраля, под Сосногорском. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как сообщалось ранее, авария была зарегистрирована на 364 км дороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар на объездной Сосногорска. На трассе столкнулись Suzuki Vitara под управлением 60-летней женщины и грузовик MAN. В ДТП погибла пенсионерка.

В ГИБДД уточнили, что женщина 1962 года рождения ехала за рулем Suzuki Grand Vitara со стороны улицы Лесной в сторону Гоголя в Сосногорске. В какой-то момент она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там легковушка врезалась в MAN с полуприцепом. За рулем грузовика был мужчина 1963 года рождения. В результате ДТП женщина скончалась в автомобиле скорой помощи.

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