В Коми водитель сломал женщине ребра и уехал

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу 11 февраля, в Печоре водитель сбил женщину 1978 года рождения и скрылся. Об это сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 14.25. Неизвестный водитель ехал за рулем авто по двору дома №35 по улице Пионерской. В какой-то момент машина сбила женщину 1978 года рождения. Она шла впереди в попутном направлении. В результате пострадавшая получила переломы двух ребер. После этого водитель скрылся с места аварии. В настоящее время водителя ищут. Госпитализация женщине не потребовалась.

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