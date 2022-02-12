За сутки в Сыктывкаре 1322 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на субботу, 12 февраля, в Сыктывкаре зафиксировали 1322 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 1469 человек. За все время из больниц выписали 101 398 пациентов. За последние сутки в республике 2551 человек заболел коронавирусом. Всего в регионе зафиксировали 125 178 случаев заболевания этой инфекцией.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 1 322 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Сосногорском районе заболели 145 человек, в Ухте – 129, в Усинске – 119, в Печорском районе – 104, в Инте – 93, в Корткеросском районе – 87, в Усть-Вымском – 62, а в Воркуте – 60. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением остается ровно тысяча человек. За сутки с учета сняли 361 человека. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За последние сутки в Коми умерли восемь больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2825 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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Кроме того, восемь пациентов скончались