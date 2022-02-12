Власти Коми не знают, будут ли пускать болельщиков на ЧМ по бенди

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Вопрос участия болельщиков в Чемпионате мира по хоккею с мячом в Сыктывкаре пока остается открытым. Об этом сообщила и.о. министра спорта Коми Наталья Карина.

По ее словам, для игр группы «А» в республику приедут команды Швеции, России, Германии, Эстонии, Норвегии и Венгрии. Спортсмены из США отказались участвовать в чемпионате из-за ковидных ограничений. В общей сложности в Сыктывкар собираются приехать 250 человек. И.о. министра уточнила, что это сами спортсмены и их сопровождающие. За каждой командой закрепят транспорт, который будут обрабатывать дважды в день. Кроме того, спортсменам придется ежедневно сдавать тест на коронавирус. Что же касается болельщиков, то этот вопрос остается открытым. Как передает телеканала «Юрган», окончательное решение о том, пускать ли их на трибуны, будет принимать федеральный оперативный штаб.

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