В ДТП с тремя авто пострадала 11-летняя девочка

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В субботу, 12 февраля, в Сыктывкаре столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадала девочка 2011 года рождения. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 11.15 на Октябрьском проспекте. Напротив дома №164 столкнулись Toyota Prius, Hyundai Getz и Toyota Land Cruiser. В результате ДТП пострадала девочка 2011 года рождения. Она находилась в салоне Hyundai. Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Госпитализация ребенку не потребовалась.

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