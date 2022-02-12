Мошенники пытались украсть у троих жителей Коми почти миллион рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За сутки мошенники пытались украсть у троих жителей Коми более 90 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, ухтинке 1982 года позвонил мужчина и представился полицейским. Собеседник заявил, что кто-то пытается взять на ее имя кредит. Для того, чтобы предотвратить это, звонивший попросил назвать данные карты. Женщина поняла, что разговаривает с мошенниками и прекратила разговор. Благодаря этому она сохранила свои 100 тысяч рублей.

Кроме того, 57-летняя сыктывкарка уберегла свои 821 тысячу рублей. Она не поверила незнакомцу, который пытался помочь «сохранить» ее денежные средства от несанкционированного списания. Кроме того, у жителя Вуктыла пытались украсть 2500 рублей. Возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество.

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