Путешественника из Нижнего Новгорода прославили его испражнения в Воркуте

Фото: Алексей Оношкин/Вконтакте

Путешественник Алексей Оношкин, который посетил на прошлой неделе Коми, уехал оттуда с дурной славой. Мужчина выложил в социальных сетях фотографию своих испражнений, гордо отметив, что справил нужду в заброшенной постройке в Воркуте. Такое признание не польстило местным жителям. Воркутинцы пишут в социальных сетях гневные посты, обрушивая на голову Оношкина критику.

– Город есть на Севере. Воркута что-ли. Там я срал. В заброшку залез и насрал, – поделился событием из своей жизни блогер-путешественник.

В ответ на эту новость местные жители ополчились на нижегородца, отмечая, что это недостойное поведение.

– Вы лицо его видели? Не обремененное интеллектом, что еще этот недоблогер мог выдать, если у него в голове и в кишечнике одна и та же масса, с неприятным запахом? Чем наполнен, тем и поделился, — высказала свое мнение Валерия Верхоланцева.

– Носом этого блогера в эту кучу и сверху добавить еще. Не пускать в город этих недоносков, — предложил Владимир Михайлов.

Изданию «Открытый Нижний» Алексей признался, что хотел лайков и скандалов и получил их, нисколько не сожалея о содеянном.

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